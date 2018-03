Kattenhater opnieuw aan het werk 03 maart 2018

02u32 0 Poperinge "Gelukkig stelt Zazou het nu goed." De kat van Maïté Six (19) uit Proven werd eind vorige maand aangevallen en kreeg een snijwonde aan de buik. "Tal van mensen uit de buurt hebben me al laten weten dat hun katten verdwenen of vergiftigd werden", zegt Maïté.

"Onze kat Zazou kwam op 22 februari in de namiddag thuis. Zijn pootjes hingen vol bloed en de wonde aan zijn buik stopte niet met bloeden", vertelt Maïté Six. "Het was de eerste nacht dat Zazou had buiten geslapen. Toen hij hier arriveerde, moest ik onmiddellijk denken aan de kat Peluche die werd doodgeschoten. Ik woon in de nieuwe wijk tegenover Eekhoute waar Peluche vandaankwam. Ik was bang dat Zazou ook werd beschoten." De dierenarts deed een andere vaststelling. "Hij wist ons wel te zeggen dat Zazou met kwaad opzet werd verwond. Hoe en met welk voorwerp kon hij niet zeggen, maar het was wel een vuile wonde. Zazou heeft het gelukkig overleefd, maar is nog niet 100 procent in orde." Hij gaat intussen weer buiten, maar niet meer voor lang. "Hij wil direct weer naar binnen. Ik ben ook telkens ongerust als Zazou en onze twee andere katten Ballou en Kitty naar buiten gaan, maar ik wil hen hun vrijheid niet afnemen." Maïté diende een klacht in bij de politie. "De persoon die dit doet, is een monster. Die beestjes doen toch niets verkeerd? Hij of zij weet echt niet hoeveel verdriet kinderen en mensen hierdoor hebben." (LBR)