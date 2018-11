Kattendoder op pad in Andrieshof? AL ZEKER DRIE POEZEN MOGELIJK GESTORVEN DOOR VERGIFTIGING CHRISTOPHE MAERTENS

07 november 2018

02u27 9 Poperinge In de wijk Sint-Andrieshof werden in anderhalf jaar tijd meerdere dode katten aangetroffen die hoogstwaarschijnlijk vergiftigd werden. Dominique Scheldeman verloor zo twee poezen. "We willen dat het stopt, want dit kan echt niet."

Dominique Scheldeman (49) woont met zijn gezin in Sint-Andrieshof. In een paar jaar tijd moest zijn dochter Lisa (19) afscheid nemen van haar twee katten, die in toch wel verdachte omstandigheden de dood vonden. "Wij wonen in een rustige wijk nabij het centrum van Poperinge waar veel gezinnen wonen met jonge kinderen en huisdieren", aldus de man. "Anderhalf jaar geleden kwam er al eens een jonge kat niet meer naar huis. In onze buurt hebben we een Facebookgroep en daarop postten we een foto van het katje. Niemand reageerde, tot het dier enkele dagen later niet ver van onze woning werd teruggevonden." Voor Dominique wees alles erop dat de poes was vergiftigd. "Het diertje was zeker niet aangereden door een wagen, want het toonde geen sporen van verwondingen."





Schuimbekken

Het gezin van Dominique nam een jaar geleden een nieuwe kat in huis. "Dat beestje bleef altijd in de buurt. Net als bij onze vorige poes was ook die kat plots verdwenen. Vorige week maandag kwam ze niet meer terug. We hebben een paar dagen gewacht omdat we eerst dachten dat ze misschien nog zou terugkomen." Dominique plaatse daarna opnieuw een oproep op de Facebookgroep. "Maar alweer kwam er geen reactie. En net als de vorige keer vonden we ons huisdier dood terug, alweer niet ver van onze woning." Ook zoals de eerste keer had de kat geen verwondingen. "Op ongeveer hetzelfde moment meldde een buurtbewoonster op Facebook dat zij vorige week een kat had gevonden die aan het schuimbekken en stuiptrekken was. Dat dier was duidelijk vergiftigd en is een zeer pijnlijke dood gestorven. Alle hulp kwam te laat."





Geen gif tegen ongedierte

Dominique Scheldeman nam contact op met een lokale dierenarts. "Zij wist ons te vertellen dat het niet kan gaan om gif tegen ongedierte. Katten eten dat niet zomaar op, en als ze dat wel zouden doen, dan zouden ze nog thuis geraken en behandeld kunnen worden. Het moet gaan om een krachtig gif dat de dader vermengt met voedsel om de poezen te misleiden. Heel doelbewust."





De eigenaars deden aangifte bij de politie. "De wijkagent heeft contact opgenomen, maar hij staat machteloos zolang er geen harde bewijzen zijn", klinkt het. "Dit moet echt stoppen."





Eind oktober zou er ook een kattenhater aan de slag zijn geweest in de wijk Eekhoute in Proven. Daar werd het huisdier van Samuel van Mulder met een loodjesgeweer in de poot geschoten. Twee andere poezen lieten er het leven door vergiftiging.