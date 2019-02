Kater Fabby werd beschoten met loodjesgeweer Opnieuw kat beschoten met een loodjesgeweer LBR

13 februari 2019

19u36 0 Poperinge In de Hoppestad werden de laatste jaren al meerdere katten aangetroffen die werden vergiftigd of werden beschoten. Ook kater Fabby van Jork De Wit werd geraakt door een loodjesgeweer.

Maandag merkte Jork De Wit uit Poperinge een wonde op bij zijn driejarige kater Fabby. “Een vechtwonde, dacht ik. Vanmorgen zag ik dacht het om een kogelgaatje ging”, vertelt Jork de Wit. Hij woont met zijn kinderen Tuur en Emile in de buurt van de Krombekestraat en Klimopwijk. De kogel bevindt zich aan de rechterkant van Fabby zijn mond. “Naar een dierenarts zijn we niet geweest. Bij onze vorige poes zijn we naar de dierenarts geweest, maar blijkbaar kunnen ze daar niet veel aan doen. De arts liet de kogel zelfs zitten. Met Fabby gaat alles gelukkig prima. Hij blijft wel vaker binnen en slaapt ook veel. Als de wonde niet geneest trekken we toch naar de dierenarts.”

Kogelgaatje in de heup

Het is niet de eerste keer dat een kat van Jork beschoten wordt. “Een 5-tal jaar geleden had onze poes Billy een kogelgaatje in de heup. Drie weken later was Billy spoorloos verdwenen nadat we ‘s avonds laat iemand hoorden roepen: ‘Ik ga je vermoorden rotkat!’, vertelt Jork. “Nu zijn bang dat onze poes Fabby binnenkort ook verdwijnt en niet meer thuis komt.”

Eind vorig jaar werd de kat Eevee van Samuel van Mulder in de wijk Eekhoute in Proven (deelgemeente Poperinge) met een loodjesgeweer beschoten in een poot. Twee andere katten van hem werden in het verleden ook vergiftigd. Het was niet eerste keer dat inwoners van Proven te maken hadden met een kattenbeul. Eevee was de vijfde kat die werd beschoten. Andere katten werden in de buurt ook vergiftigd. Rond diezelfde periode werd in de wijk Sint-Andrieshof in Poperinge meerdere katten vergiftigd. Zo ook twee poezen van Dominique Scheldeman. Jork is niet op de hoogte van buurtbewoners die hetzelfde hebben meegemaakt in de buurt van de Krombekestraat en Klimopwijk.

“Klacht indienen hebben we niet gedaan. Dat heeft volgens ons weinig zin. Daarnaast vrees ik dat er ook weinig kan ondernomen worden om het te voorkomen. Katten zwerven nu eenmaal van het één naar het ander. Een kat binnenhouden is ook tegen zijn natuur. Toch denk ik dat we allemaal wat verdraagzamer moeten zijn”, besluit Jork.