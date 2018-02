Kapper scoort op The Hair Games GUILLAUME LEFEVER VAN BEAUTYZONE BEHAALT ZILVER MET FOTO LAURIE BAILLIU

02u32 0 Poperinge Kapper Guillaume Lefever van Beautyzone in Poperinge is in de prijzen gevallen op The Hair Games: een prestigieuze beurs in Brussel. Hij behaalde zilver in de fotowedstrijd 'Wall of Fame'. "Volgend jaar ga ik voor de overwinning", zegt Guillaume, die samen met zijn echtgenote een kapsalon, schoonheidssalon en nagelstudio runt.

The Hair Games, een evenement georganiseerd door de gespecialiseerde website Coiffure.org, zet het kappersvak twee dagen in de kijker. Een programma met wedstrijden laat de kappers de nieuwste trends ontdekken en inspiratie opdoen. Guillaume Lefever (28) van Beautyzone nam deel aan de fotowedstrijd 'Wall of Fame' en behaalde de tweede plaats in de categorie 'avant-garde'. "Elke kapper uit België kon deelnemen door een eigen opsteekcreatie in te dienen. Een professionele en internationale vakjury maakte een selectie met drie genomineerden", vertelt Guillaume. De bezoekers van The Hair Games konden stemmen op hun favoriet. Guillaume behaalde oorspronkelijk de derde plaats. "Maar na een herziening bleek dat ik tweede was geëindigd. Het was mijn eerste deelname, mijn doel was om gewoon genomineerd te worden. Maar volgend jaar ga ik om te winnen", glimlacht Guillaume.





Sterke vrouw

Voor zijn bekroonde foto ging Guillaume aan de slag met lokale handelaars. "Mijn echtgenote Femke deed de visagie, kledingwinkel Autry uit Poperinge hielp ons met de styling, en fotograaf Mathieu Wicke maakte de perfecte foto met model Shanou Recoulès", aldus Guillaume. "Ik wilde graag een sterke vrouw neerzetten. Door het haar op te steken en bepaalde technieken toe te passen ben ik uiteindelijk tot het gewenste resultaat gekomen."





Elke dag open

Guillaumes kapsalon Beautyzone in Professor Dewulfstraat in Poperinge opende in 2013 de deuren en is intussen bij heel wat inwoners bekend. "We zijn vanaf nul gestart in het oude pand van mijn papa. Hij had er Kapsalon Geert, maar verhuisde. Nadat hij in 2015 overleed, zijn klanten van papa wel naar ons gekomen." Opmerkelijk: Beautyzone is zeven dagen op zeven open, uitgezonderd op feestdagen. "Mijn vrouw Femke en ik zijn ondernemend en dat moet ook. Alles zit hier onder één dak: kapsalon, schoonheidssalon en nagelstudio. Het is heel druk, maar dat is ook fijn. We merken dat veel klanten via mond-tot-mondreclame bij ons belanden. Een bruidje in spe maakt bij ons een afspraak voor een opsteekkapsel en make-up voor de grote dag zelf, en haar aanstaande om zijn haar en baard te laten bijwerken. De mama's horen dat dan en zo gaat de bal aan het rollen."





Academy

Zijn kennis doorgeven, vindt Guillaume belangrijk. Sinds kort is er dan ook de 'Academy'. "Wie zich inschrijft, leert bij over vlechttechnieken en kapsels voor communies, bruiloften, andere feesten... Ook ik leer nog elke dag bij. Zo school ik me in het buitenland bij in opsteektechnieken." Meer informatie: beautyzone.be.