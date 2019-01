Kamagurka signeert in de brouwerijwinkel van St. Bernardus LBR

22 januari 2019

Op zaterdag 2 februari komt Kamagurka signeren in de nieuwe brouwerijwinkel van brouwerij St. Bernardus in Watou. Hij schilderde speciaal voor de Abt 12 Magnum 2018 het werk 'De Regenpijp'.

Jaarlijks produceert brouwerij Sint-Bernardus uit Watou hun Abt 12 Magnum 2018. Kamagurka schilderde, speciaal voor de Abt 12 Magnum 2018, het werk ‘De Regenpijp’. Op zaterdag 2 februari, tussen 14.00 uur en 16.00 uur, komt Kamagurka signeren in de nieuwe brouwerijwinkel.

“Sinds 2012 produceren we jaarlijks een duizendtal Magnum flessen van 1,5 liter. Onze Abt 12 wordt dan afgevuld in een speciale donkerbruine St.Bernardus magnum fles met het logo van de brouwerij in reliëf, een ‘Bière Belge’ hals, een gepersonaliseerde kurk en een unieke muselet. Onze Abt 12 wordt nog altijd aanzien als het kroonjuweel van de brouwerij en deze manier biedt een opportuniteit om ons bier aan te schaffen in een unieke verpakking”, aldus Pieter Verdonck, marketing medewerker.

Als je op zaterdagnamiddag 2 februari zo’n fles koopt, dan krijgt jouw fles meteen een nog exclusiever tintje met een (hand)tekening van Kamagurka. Brouwerij St. Bernardus heeft ook 20 speciale totebags, stoffen schoudertassen, liggen voor de eerste 20 kopers.