Kaartenverkoop modeshow ‘Catwalk’ vanaf 1 februari LBR

10 januari 2019

17u11 0 Poperinge Modeshow Catwalk is er weer op donderdag 21 maart. De ticketverkoop start op vrijdag 1 februari.

De vzw Centrummanagement Poperinge organiseert samen met Poperingse handelszaken, sponsors en het evenementenbureau La Strada voor de vierde keer op rij ‘Catwalk’. Op donderdag 21 maart kun je bij Reizen Suffis in de Europalaan genieten van een professionele modeshow met eten, drinken en een afterparty.

De ticketverkoop voor Catwalk start op vrijdag 1 februari om 12 uur. Vorig jaar waren de tickets in minder dan vier dagen uitverkocht. Je bent er dus beter snel bij. Vanaf dit jaar loopt de ticketverkoop voor Catwalk via de webshop van de stad Poperinge. Een kaartje kopen kan op www.catwalkpoperinge.com. Om een ticket te kunnen kopen, moet je je vooraf registeren op webshoppoperinge.recreatex.be. Bij aankoop van je ticket kun je zelf je stoel en tafel selecteren. Als je met meerdere mensen wil samenzitten, koop je best je tickets samen aan. Daarna kun je niet meer wisselen van stoelen of tafels. Alle tickets moeten online met de kaart betaald worden. Per persoon kun je maximum tien tickets kopen.