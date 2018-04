Jozef is beste biljarter bij 60-plussers 06 april 2018

In 3 biljartlokalen streden 17 spelers om de 3 finaleplaatsen. Na een 100-tal wedstrijden waren de finalisten bekend: Daniël Lewyllie, André Depuydt en Jozef Coudyzer. De eindstrijd vond plaats in café De Snoek in Poperinge. Na een spannende finale behaalde Jozef Coudyzer de titel. Je herkent vooraan (v.l.n.r.): Daniël Lewyllie, Raymond Mulle, Medard Vandeputte, Jozef Coudyzer (kampioen) en André Depudyt. Achteraan staand (v.l.n.r.): Gino Huyghe, Roger D'Ooghe, Carine van café De Snoek, Georges Baes, Jean-Marie Sergier, Frans Huyghe, Sidney White, Peter Verwimp, Lieve van café Britannia, Vital Vandelanotte en Norbert Supply.





(LBR)