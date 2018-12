Jonas (20) overleden na ongeval in Langemark

02 december 2018

Marc De Lee, zijn echtgenote Heidi Hemeryck en hun dochter Charlot hebben zaterdag in het ziekenhuis afscheid genomen van hun zoon en broer Jonas, die donderdagavond betrokken was bij een zwaar ongeval in Langemark. Ook Lindsay Lazeure, de vriendin van Jonas, nam afscheid van haar grote liefde. De Provenaar (20) raakte om nog onbekende reden met twee wielen van zijn Volkswagen Golf van de weg. In een poging om bij te sturen, verloor hij de controle over het voertuig. Er volgde een frontale botsing. Jonas was kritiek en werd later in het ziekenhuis hersendood verklaard. Alleen machines hielden hem nog in leven. Op Facebook plaatste zus Charlot, die uitgerekend op de dag van het ongeval 16 werd, een emotionele tekst. “Dankjewel voor je berichtje donderdagochtend. Ik heb het niet meer kunnen zeggen maar het betekent heel veel voor mij. Je zou me naar fuiven brengen als ik 16 was. En de dag dat ik 16 word, ben je er niet meer, onbegrijpelijk. Bedankt voor mijn cadeautje, zo mooi. Ik zal het altijd bij me hebben, beloofd.” De uitvaartplechtigheid van Jonas vindt plaats op zaterdag 8 december om 14 uur in de kerk van Proven.