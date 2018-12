Jolige ijsberen op Poperingse kerstmarkt LBR

30 december 2018

18u33 0 Poperinge Het werd een muzikale zondagnamiddag op ‘Winter in Poperinge’. De Jolige Ijsberen en DJ Gregory White zorgen voor het muzikale entertainment.

Oudejaar werd zondag al muzikaal ingezet op de Poperingse kerstmarkt. In de namiddag leukten enkele ijsberen ‘Winter in Poperinge’ op. De Jolige Ijsberen trakteerden de aanwezigen op een vrolijk streepje muziek vanuit de Winterkiosk. DJ Gregory White sluit om 20 uur de avond af met een optreden.

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 januari wordt er opnieuw muzikaal getrakteerd. In de winterkiosk staat op vrijdag 4 januari om 19 uur Double J en op zondag 5 januari is er Kinder- en Jongerenkoor Touché om 18 uur en Red Spot Avenue om 20 uur. Op vrijdag 4 januari en zaterdag 5 januari is W Radio Live opnieuw van de partij.

Op 1 januari heeft Winter in Poperinge afwijkende openingsuren. De chalets en de ijspiste openen om 16 uur. De tubing slide en draaimolen zijn open van 16 uur tot 19 uur.