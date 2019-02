Johan Vande Lanotte trekt met ‘Leve de Vergrijzing’ naar Poperinge LBR

04 februari 2019

15u58 0 Poperinge In februari en maart trekt Johan Vande Lanotte onder het motto ‘Leve de Vergrijzing’ naar tien steden en gemeenten in West-Vlaanderen. Hij wil een positieve kijk werpen op wat vaak neerbuigend ‘vergrijzing’ genoemd wordt.

Het grijze imago van ‘vergrijzing’ wil gewezen vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) onderuit halen door zijn positieve visie op de iets-hogere-leeftijd voor te stellen. In zijn uiteenzetting ‘Leve de Vergrijzing’ haalt hij thema’s als pensioenen en koopkracht aan, maar ook mantelzorg, vrijwilligerswerk en klimaatopa’s en - oma’s passeren de revue. Hij geeft een antwoord op de vraag: ‘hoe moet de maatschappij met deze positieve vergrijzing omgaan?’ Curieus Poperinge organiseert in samenwerking met S-PLUS en sp.a Poperinge deze lezing op 19 februari. Iedereen kan de lezing om 14 uur bijwonen in CC Ghybe in de Sint-Annastraat 13 in Poperinge. De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig.

Johan Vande Lanotte trekt naar Beernem, Diksmuide, Kortemark, Gistel, Ieper, Koekelare, Oostende, Oostkamp, Poperinge en Zedelgem. Hij organiseert deze activiteit telkens in samenwerking met de lokale sp.a-afdeling en de lokale S-PLUS-afdeling. De data en locaties zijn te vinden op de Facebookpagina van Johan Vande Lanotte en op www.johanvandelanotte.be.