Johan Vande Lanotte legt uit waarom je op de ‘sossen’ moet stemmen LBR

07 maart 2019

15u26 0 Poperinge Johan Vande Lanotte is op 13 maart te gast in Poperinge met zijn lezing ‘Waarom op de Sossen stemmen?’.

Johan Vande Lanotte legt in zijn nieuwe pamflet, dat hij samen met Conner Rousseau schreef, uit waarom je voor sp.a zou moeten stemmen. Het is een niet-traditionele lezing met redenen waarom je niet voor de ‘sossen’ moet stemmen, met toelichting waarvoor de partij staat en welke maatschappij ze wil en met zeven voorstellen en dus redenen waarom je wel voor de sossen zou moeten stemmen.

De gewezen vicepremier trekt met zijn lezing ‘Waarom op de Sossen stemmen?’ naar tien West-Vlaamse steden en gemeenten in maart en april. Op de planning staan Beernem, Poperinge, Diksmuide, Ieper, Zedelgem, Kortemark, Gistel, Koekelare, Oostkamp en Oostende. In Poperinge is hij op woensdag 13 maart te gast om 19 uur in CC Ghybe.