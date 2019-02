Johan Lefever (Open Vld) over zwembad: “Steeds duidelijker dat dit avontuur te hoog gegrepen was voor Poperinge” LBR

26 februari 2019

17u30 0 Poperinge De jaarcijfers van Sport- & Recreatiebad De Kouter werden maandagavond besproken tijdens de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) De Kouter. Raadslid Johan Lefever (Open Vld) had heel wat kritische bemerkingen.

De cijfers zijn beter, maar volgens raadslid Johan Lefever (Open Vld) niet goed genoeg. Hij stak zijn kritiek niet onder stoelen of banken. “Het wordt steeds duidelijker dat het zwembadavontuur veel te hoog gegrepen is voor onze stad”, sprak Lefever. “Eind 2017 lazen we dat er was gehoopt op een bedrag van 1.404.000 euro aan inkomsten. Het werd 718.983 euro. Voor 2018 werd gehoopt op 864.836 euro. Bij de budgetwijziging werd dit herzien naar 660.000 euro. Vooral het recreatiezwemmen blijft een probleem. Ook onze Franse buren lijken intussen andere oorden te hebben opgezocht. Jullie hebben ingezet op het uitwerken van een aantal promotionele acties en die hebben een positief effect gehad, maar nu wordt er opnieuw gesnoeid in de promotionele budgetten. Dat snappen we niet.”

Schepen van Sport Marjan Chapelle (Samen) bekijkt de huidige situatie iets positiever. “Het oude zwembad kreeg in 2013 zo’n 98.000 bezoekers over de vloer, waarvan 43.000 niet school- of clubgerelateerd. Op dit moment verkopen we 128.000 dergelijke zwembeurten. Bijna driemaal zoveel dus. We kunnen dus onmogelijk spreken van slechte cijfers”, aldus Chapelle. “In 2017 was er een lichte daling van 1,3 procent in de verkoop. Dat is gedeeltelijk te verklaren door de verkoop van abonnementen die 18 maanden geldig zijn.” De schepen zei ook nog dat de mooie zomer van 2017 en de opening van het zwembad in het Franse Estaires een negatieve impact hadden op het aantal bezoekers. “Wat betreft de promotie was er in 2017 eenmalig een budget van 100.000 euro. Dat werd in 2018 gereduceerd tot 30.000 euro. In 2019 blijft dat budget behouden. Met dit budget gaan we doelgericht acties houden, onder meer via sociale media.”