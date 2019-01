Johan en Anja keizer en prinses carnaval van de 3de leeftijd LBR

30 januari 2019

18u16 0 Poperinge De nieuwe prins en prinses carnaval van de 3de leeftijd werden zaterdag verkozen. De titel gaat dit jaar naar het koppel Johan Ryckeghem en Anja Deroo.

Voor de zestiende keer gingen de Orde van de Flodders op zoek naar een prins en prinses carnaval van de 3de leeftijd van Poperinge. Regerend prins Johan Ryckeghem en zijn echtgenote Anja Deroo stelden zich kandidaat. De verkiezing vond plaats in zaal de Gilde in Poperinge. “Johan werd voor de 3e keer verkozen tot prins en kreeg dan ook de titel voor nieuwe regerende keizer van de derde leeftijd. Anja werd voor de 1e keer verkozen en is de nieuwe prinses carnaval van de derde leeftijd van Poperinge”, klinkt het bij O.V.D. Flodders.

Het koppel moest in totaal 75% behalen tijdens verschillende proeven om de titels te behalen. Johan en Anja scoorden uiteindelijk 82%. Voor de voorstellingsproef haalden ze 8 op 10 en dat was ook het geval tijdens de praktische proef. “De praktische proef was dit jaar iets totaal anders. Het werd een mix van 10 liedjes met principe van ‘stop de band-ronde’. Tijdens het stille moment van de muziek zongen de kandidaten en het publiek uitbundig mee.” Voor de muzikale proef kregen ze 33 op 40. Voor de kaartenverkoop kreeg het koppel in totaal 33 op 40. Op zondag 31 maart kan je Johan en Anja zien op onze prinsenwagen in de Poperingse Keikoppencarnavalstoet.