Jeanne Derycke viert 101ste verjaardag 05 april 2018

02u42 0

In woonzorgcentrum Huize Proventier in Poperinge werd Jeanne Derycke in de bloemetjes gezet. Jeanne werd namelijk 101 jaar en dat werd gevierd met een glaasje champagne. Op haar verjaardag werd ze omringd door haar dochters Rita, Sonja en Josianne Clabau. Ook schepen Loes Vandromme bracht Jeanne een bezoek.





(LBR)