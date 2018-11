Jan Van Bruwaene (N-VA) pleit voor hondenlosloopweide 28 november 2018

02u27 0 Poperinge Gemeenteraadslid Jan Van Bruwaene (N-VA) pleit voor een hondenlosloopweide. Schepen van Dierenwelzijn Kris Notebaert (CD&V) zegt dat het project zal worden meegenomen in de volgende meerjarenplanning.

"Ik ben zelf een groot dierenliefhebber en zetel momenteel ook in de raad van bestuur van het nieuwe dierenasiel. Zelf heb ik ook verschillende honden. Het zou leuk zijn voor alle Keikoppen van Groot-Poperinge en vooral voor inwoners zonder tuin om de hond op een bepaald terrein vrij te kunnen laten rondlopen", aldus Van Bruwaene tijdens de gemeenteraad. "We denken spontaan aan de plek aan het einde van het stadspark, tussen de Switch Road en de Oostlaan. Daar kan een afgebakende zone komen. Maar andere locaties moeten ook onderzocht worden. Met dit voorstel willen we Poperinge nog diervriendelijker maken."





'Serieuze investering'

Schepen van Dierenwelzijn Kris Notebaert (CD&V) is zeker te vinden voor het idee van een hondenlosloopweide: "Een hondenloopweide werd opgenomen in verschillende verkiezingsprogramma's, ook in het onze. We willen er dus zeker werk van maken, maar het is een serieuze investering. De stad is ook geen eigenaar van de gronden die u voorstelt. Dit is iets voor het volgende meerjarenplan." (LBR)