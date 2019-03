Iranees vrij onder voorwaarden voor cannabisplantage LSI

Een 33-jarige Iranees uit Zonnebeke, die sinds eind februari in de cel zat op verdenking van de kweek van cannabis, is vrijdag door de raadkamer in Ieper onder voorwaarden vrijgelaten. Hij huurde sinds augustus 2018 een loods in de Meiboomstraat in Poperinge. Daar trof de brandweer in de nacht van 23 op 24 februari bij bluswerken een cannabisplantage van tweehonderd plantjes aan. De eigenares van de loods bleek niets van de kweek af te weten. Het onderzoek naar eventuele medeplichtigen gaat verder.