Inname openbaar domein voortaan online aanvragen LBR

07 januari 2019

Wie tijdelijk openbaar domein wil innemen, moet dat voortaan online aanvragen. Alle aanvragen voor het plaatsen van een container, afsluitingen, stellingen, materiaal, kranen, verhuisliften, het uitvoeren van wegenwerken en werken aan nutsleidingen… op openbaar domein moeten ingediend worden via mijnpoperinge.be.

De inname van de openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken blijft gratis als de aanvraag ten minste zeven kalenderdagen voor aanvang wordt aangevraagd en de duur van de inname korter is dan 31 dagen per jaar.