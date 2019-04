Infosessie voor toekomstige ouders in De Bres LBR

09 april 2019

17u21 0 Poperinge Kraamcentrum ‘De Wieg’, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, organiseert op vrijdag 26 april drie gratis infosessies voor (toekomstige) jonge ouders in Dienstencentrum De Bres.

“Om 16 uur is er een gratis infosessie over bevallen. Er worden realistische tips voor een rustige kraamtijd gegeven. Om 17.30 uur volgt de ‘Een baby in huis, een huis vol spullen?’ sessie. Tijdens dit infomoment verneem je alles over de zin en onzin van bepaalde babyspullen. Als laatste, om 19 uur, is er de infosessie ‘Signalen van je baby. Hoe weet je wat je baby nodig heeft?’”, zegt Liesbet Vancraeynest van Familiezorg West-Vlaanderen. “Ook is er alle info over wat de kraamverzorgende, vroedvrouw of vrijwilliger thuis kunnen betekenen tijdens de zwangerschap of na de geboorte van een kindje.” Inschrijven is niet nodig, alle toekomstige ouders zijn welkom.

Adres: Dienstencentrum De Bres, Veurnestraat 15, 8970 Poperinge.