In Poperinge verdwijnen in totaal vier rode brievenbussen

21 januari 2019

16u51

In Poperinge verdwijnen vier brievenbussen van Bpost. Het gaat om de rode brievenbussen in Bellestraat 1, ‘t Appelgoedje 28 en Wolstraat 1 in Poperinge en die in de Haringestraat 31 in Roesbrugge-Haringe. De 27 overige rode postbussen blijven staan. Het aantal brievenbussen wordt door Bpost in heel België afgebouwd. Ongeveer 13.000 rode postbussen staan er verspreid in Vlaanderen. De Belg stuurt steeds minder brieven, en dus daalt ook het gebruik van de rode brievenbussen. De postkantoren en postpunten blijven onveranderd, maar het aantal rode brievenbussen wordt wel aangepast.