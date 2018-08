In één ruk 5 tot 10 procent van oogst verloren WINDHOOS VERNIELT HOPPEPLANTAGE VAN ENKELE HECTARE GROOT ALEXANDER HAEZEBROUCK CHRISTOPHE MAERTENS

11 augustus 2018

02u36 0 Poperinge Het noodweer van donderdag heeft in de Westhoek heel wat schade aangericht. Zo donderde een perceel van de hoppeplantage van landbouwer Joris Cambie (52) naar beneden, met heel wat schade tot gevolg. "De installatie was nog maar drie jaar oud", vertelt de aangeslagen landbouwer.

Vermoedelijk viel het perceel donderdagnamiddag tussen 17 en 18 uur naar beneden. "Het was al een hele namiddag fel aan het onweren", vertelt landbouwer Joris Cambie van brouwerij De Plukkers langs de Elverdingseweg. "Om 18 uur wou ik materiaal brengen voor de kinderen die met KSA op kamp zijn. Toen ik vanop de boerderij vertrok, kon ik amper mijn ogen geloven. Het volledige perceel van drie hectare groot, met een hoppeplantage achter onze kleine brouwerij, was volledig ingezakt en naar beneden gekomen. Toen ik dat zag, was ik even compleet van de kaart. Ik denk dat het een plaatselijk zeer sterke windhoos moet geweest zijn die dit heeft veroorzaakt. Eén van de houten palen is zelfs gewoon in tweeën geknakt." Nochtans leek de stormschade in de Westhoek aanvankelijk erg mee te vallen. De brandweer kreeg slechts een handvol oproepen, meestal voor bomen op de weg.





Jonge hoppe

"Ik begrijp het ook niet", vertelt Cambie. "Ik ben blijkbaar het enige slachtoffer. Ik weet niet of andere landbouwers met hetzelfde probleem zitten. Ik heb dit wel al eens eerder meegemaakt, maar dat is zeker al 20 jaar geleden. Het is nu zaak om de plantage zo snel mogelijk weer recht te krijgen. "Het gaat gelukkig om nog erg jonge hoppe", vertelt Cambie. "Maar als dat te lang op de grond blijft liggen, gaat het allemaal verrotten. Ik schat en hoop dat ik vijf tot tien procent van de hoppe zal moeten weggooien. Maandag zullen we de hele plantage opnieuw opzetten. Dat zal een enorm karwei zijn. Gelukkig hebben enkele collega-hoppeboeren al laten weten dat ze willen komen helpen. Donderdag was ik nog in paniek, maar vandaag heb ik al een beter zicht op de situatie en weet ik hoe we het gaan aanpakken. We houden de moed erin", besluit de geplaagde landbouwer positief.