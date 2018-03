Immobiliënkantoor is failliet 02 maart 2018

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft de nv Mondial Invest failliet verklaard. Het gaat om een immobiliënkantoor in de Ieperstraat in Poperinge. Zaakvoerder is vastgoedmakelaar Daniël Vanhollebeke uit Westouter. 'Sedert 25 jaar verkoopt en verhuurt ons dynamisch makelaarskantoor vastgoed in de breedste zin van het woord. Villa's, handelspanden, bouwgronden, woningen, hoeves, appartementen, flats en zelfs studio's', zo staat het op de website. Mondial Invest was voornamelijk actief in de regio Poperinge, Ieper, Heuvelland, Veurne, Westkust en Noord-Frankrijk. De rechtbank heeft advocaat Filip Houvenaghel uit Poperinge als curator aangesteld. (DBEW)