Il Sogno deelt podium met zangeres Amaryllis 25 april 2018

02u31 0 Poperinge Il Sogno, het orkest van De Lovie, staat morgen met zangeres Amaryllis Temmerman op het podium van het belevingsfestival 'BAD' in De Panne. Il Sogno bestaat uit mensen met een mentale beperking en hun begeleiders.

Zangers Amaryllis Temmerman bracht onder meer liedjes uit als '1 moment', 'miljoenen dingen' en 'liefde van mijn leven'. Ze acteert ook in de televisiereeksen Spoed en Familie. Rik Rabaey van De Lovie, het Poperingse zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, is in de wolken met de mooie kans voor het huisorkest. "Deze week hebben we samen met Amaryllis gerepeteerd en dat is echt bijzonder goed verlopen. Het is een vlotte vrouw. We hadden slechts één repetitie met haar, dus spannend was het wel. Eén repetitie is natuurlijk niet veel. Meerdere repetities zouden misschien beter zijn, maar bij dit soort optredens is dat niet eenvoudig te organiseren. We hebben gelukkig al wat ervaring door onze vorige optredens, dus we weten wat er ons te doen staat. Het is in het verleden gelukt en dat zal nu niet anders zijn, daar zijn we allemaal van overtuigd." Vorig jaar deelde Il Sogno het podium met Jelle Cleymans. Ook Willem Vermandere, Imperior de Percusion, Klaas Delrue, Jackobond, Wannes Cappelle, Jan De Smet en Guy Swinnen gaven al een optreden met Il Sogno. Meer informatie vind je op de website van het festival, www.badfestival.be. (LBR)