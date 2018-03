ICT-cracks in VBS De Kastanje 30 maart 2018

Het 6de leerjaar van de Vrije Basisschool De Kastanje in Proven nam deel aan de Whizzkidswedstrijd. De Whizzkidswedstrijd peilt naar ICT-gebruik doorheen alle vakken op school. De leerlingen van meester Stef uit Proven behaalden een plaats in de finale op woensdag 21 maart. Op die dag reisden de 10 zesdeklassers van 's morgens vroeg naar Brussel om tegen drie andere klassen te strijden. De finale bestond uit opzoekvragen, weetvragen, rebussen, educatief gamen en de afloop van YouTubefilmpjes voorspellen. In de eindscore nam Proven de eervolle derde plaats in.





(LBR)