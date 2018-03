Ic Dien brengt vijf keer 'Zet an vint' 02 maart 2018

Toneelgroep Ic Dien voert vijf voorstellingen op van 'Zet an vint' (Rot op, gast) in zaal Oud-Vlaenderen. 'Zet an vint' is een vrolijke komedie op tekst van Hilda Vleugels, in een regie van Gilbert Vandamme. Het verhaal speelt zich af in reisbureau Suffis, waar de zaken goed gaan. Directrice Liesbeth droomt zelfs van uitbreiding. Maar haar knorrige man John mag dat nog niet weten. Ook tussen het personeel hangt er spanning in de lucht. Ic Dien Toneelkring Poperinge brengt 'Zet an vint' in zaal Oud Vlaenderen. Je kan nog voorstellingen meepikken op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart. Kaarten kosten 8 euro. Reserveren via icdientheater@hotmail.com of op 057 33 42 03.





(LBR)