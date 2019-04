IBO Hopsakee verhuist naar Veurnestraat 55 en Technische Dienst neemt gebouw onder handen LBR

10 april 2019

17u17 0 Poperinge Enkele Poperingse stadsdiensten zijn momenteel druk in de weer met verhuizen. De buitenschoolse kinderopvang Hopsakee verhuist tegen 1 juli van het Rekhof naar de Veurnestraat 55. Momenteel biedt het gebouw nog onderdak aan de Technische Dienst. “De medewerkers van de Technische Dienst voeren de aanpassingswerken uit om het gebouw volledig klaar te maken. De begeleiders van Hopsakee kijken enorm uit naar de verhuis”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V).

Aan het verhaal van IBO Hopsakee in het voormalig schoolgebouw in het Rekhof komt een einde. Het gebouw is eigendom van het Gemeenschapsonderwijs en die plannen op die locatie de bouw van een nieuwe school. Na de zomer starten de werken met de sloop va het huidige gebouw, dus moest IBO Hopsakee op zoek naar een nieuwe locatie. We zochten en vonden een nieuw onderkomen in de huidige technische dienst in de Veurnestraat 55”, zegt schepen Loes Vandromme.

“De technische dienst verhuist nog dit jaar naar het nieuwe stadsdepot in de Ouderdomseweg. Die verhuis moest eigenlijk al achter de rug zijn. Door kleine scheurtjes in het beton is de draagkracht van de liggers niet verzekerd en werd de verhuis even uitgesteld.” Een oplossing voor de problemen in het stadsdepot werd ondertussen uitgewerkt door de betrokken bouwfirma’s, in samenspraak met de verzekeringsmaatschappijen. Er wordt een stalen korset rond de liggers aangebracht. Begin mei zouden die werken achter de rug moeten zijn. De bedoeling is om tegen de zomervakantie het volledige gebouw in gebruik te nemen. De dienst omgeving verhuisde half april van de Veurnestraat 55 naar haar definitieve stek in het Sociaal Huis.

De Technische Dienst ging twee weken geleden aan de slag met de aanpassingswerken in de Veurnestraat 55 om het gebouw klaar te maken voor IBO Hopsakee. “De Technische Dienst voert die renovatie zelf uit. Er is tijdsdruk, maar ik heb er alle vertrouwen in. De mensen van de Technische Dienst hebben er zin in om hun eigen gebouw onder handen te nemen en ze leveren fantastisch werk. De begeleiders van IBO Hopsakee kwamen ook al een kijkje nemen en ze zien de verhuis helemaal zitten. Ook voor hen is dit heel spannend. Momenteel kunnen een 70-tal kinderen terecht bij IBO Hopsakee, na de verhuis zal dit meer zijn”, vertelt schepen Vandromme.

“Naast de vernieuwing van een deel van het dak en een uitbreiding van het sanitair (gegund aan externe firma’s) is er een herindeling van de lokalen. In het aparte gebouwtje naast de straat komen de burelen voor de coördinator en haar medewerkers. In het gebouw zelf blijft het toegangssas behouden. Er komen ook aparte ruimtes voor kleuters, 1ste en 2de leerjaar, tieners, een huiswerkklas, keuken, eetruimte/atelier en sanitair. De huidige garage wordt een binnenspeelruimte wat uiteraard heel erg handig is bij o.a. regenweer. Achter het gebouw wordt een omheinde ruimte voorzien tot aan bek met enkele kleinere speeltoestellen geplaatst en komt er ook een zandbak.”

Stad Poperinge zorgt voor een aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de krokus-, paas-, zomer-, herst- en kerstvakantie onder de noemer ‘Popsjot’. “Tijdens een activiteit zal de omheining voor achter het gebouw geschilderd en geknutseld worden. Op de koer wordt ook een moestuintje voorzien”, vult Stefanie Deleye van de Technische Dienst aan. “We zitten hier al meer dan 10 jaar en voor ons wat dit hier het politiebureau. Het is momenteel wel wat druk, maar het is ook heel erg leuk.”