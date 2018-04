Hulp bij invullen belastingaangifte via zitdagen 26 april 2018

Het Poperingse stadsbestuur organiseert opnieuw zitdagen om haar inwoners te helpen bij het invullen van de belastingsaangifte. De voorziene zitdagen zijn enkel voor inwoners van Groot-Poperinge die zich vooraf inschrijven. Inschrijven is mogelijk vanaf vrijdag 4 mei en kan enkel telefonisch via het nummer 057 346 282. Inwoners hoeven niet te wachten om in te schrijven tot ze hun bruine omslag ontvangen hebben. De zitdagen vinden plaats in het lokaal dienstencentrum De Bres van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur en op volgende dagen dinsdag 15 mei, woensdag 16 mei, donderdag 17 mei, vrijdag 18 mei en dinsdag 22 mei. Alle informatie vind je terug op www.poperinge.be. (LBR)