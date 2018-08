Huiskamerdebatten met Samen en Poperingse kiezer 28 augustus 2018

02u32 0 Poperinge Vanaf 1 september start de Poperingse politieke beweging Samen met een reeks huiskamerdebatten.

Aan de hand van een filmpje nodigt lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe particulieren, vriendengroepen of verenigingen uit om met hem in gesprek te gaan over het beleid in Poperinge, te evalueren wat gerealiseerd werd en een blik op de toekomst te werpen. "Nu de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober stilaan op gang komt, krijg ik heel wat vragen over de meest uiteenlopende thema's. Vragen over het waarom van bepaalde beslissingen uit het verleden én vragen over de mogelijkheden voor de toekomst", vertelt lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe.





"Ik vind dat helemaal niet erg, hoe meer dialoog, hoe liever ik het heb. Een losse babbel op straat of bij de bakker leent zich nu eenmaal niet tot een diepgaand gesprek. Om hier iets aan te doen, heb ik vanaf 1 september een goeie 60 momenten geblokkeerd in mijn agenda. Ik heb er het raden naar of veel mensen op dit aanbod zullen ingaan. Als mensen goed geïnformeerd naar de stembus trekken, dan is dit enkel toe te juichen. Het hoeven ook absoluut geen medestanders of sympathisanten te zijn van Samen die op dit aanbod ingaan. Misschien is het zelfs vooral voor de kritische niet-besliste medeburger nuttig. Mensen kunnen volledig zelf kiezen hoe en waar ze dit huiskamerdebat organiseren, alleen of met de buren of met leden van een vereniging."





De beschikbare data zijn raadpleegbaar op www.poperingesamen.be/huiskamerdebat, waar geïnteresseerden een afspraak kunnen vastleggen. (LBR)