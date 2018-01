Hopsakee krijgt WoW-award 02u48 0 Foto Depestele

Jaarlijks reiken het stadsbestuur en het OCMW-bestuur de 'Welzijn op het Werk (WoW)-award' uit. Daarmee erkennen ze een initiatief ter bevordering van welzijn op het werk. Het team van IBO Hopsakee was dit jaar de winnaar van de WoW-award. De medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang hebben in 2017 verschillende initiatieven genomen om op al hun locaties een intern noodplan uit te werken. Het team krijgt een jaar lang de wisseltrofee, ontworpen door Rik Ryon. Op de foto zie je Jasmien Libert (coördinator IBO) en Emma Vanalderweireldt (kinderbegeleidster) die de trofee in ontvangst nemen.





(LBR)