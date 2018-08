Hoppeplantage weer zo goed als nieuw BUREN EN COLLEGA'S HELPEN MEE MET HEROPBOUW NA ONWEER CHRISTOPHE MAERTENS

21 augustus 2018

02u44 0 Poperinge De beschadigde hoppeplantage van landbouwer Joris Cambie in Poperinge is 12 dagen na het noodweer weer heropgebouwd, met dank aan buren, vrienden, collega's en familie. De boer werd getroffen door een zwaar onweer, waardoor een perceel met hoppe tegen de vlakte ging.

Landbouwer Joris Cambie van brouwerij De Plukker langs de Elverdingseweg in Poperinge zal de afgelopen dagen niet vlug vergeten. Het begon op de avond van donderdagavond 9 augustus. Toen raasde een onweer over onze contreien. "Het heeft die dag de hele namiddag fel geregend", aldus de hoppeboer. De man merkte bij het vertrekken van zijn boerderij dat zijn hoppeplantage volledig was ingezakt. Het ging om een perceel van drie hectare groot. De boer was fel aangeslagen, maar hij bleef niet bij de pakken zitten. Gisteren stond alles alweer recht. "In een week tijd hebben we alle omgevallen ranken weer kunnen optrekken", klinkt het. "We zijn de maandagochtend na het drama onmiddellijk met de heropbouw begonnen. Alles werd weer gemonteerd en de hoppe opgehangen. Het is wel niet zo strak als voorheen, maar er ligt niets meer op de grond. Dat was ook nodig, want anders zou alles rotten en waren de planten voorgoed verloren. Er zijn nog enkel een paar takken die moeten worden vastgemaakt en dat is het. Vanaf nu kunnen we weer normaal werken, zo is het geen probleem meer om er door te rijden met een tractor." Joris denkt wel dat er tussen de tien en twintig procent van de oogst verloren is gegaan. "Maar goed. Ik ben de mensen die mij te hulp kwamen heel dankbaar. Het is heel erg mooi dat zoveel mensen mij kwamen bijstaan, zowel collega's, buren, familie en vrienden. Zonder hen was het in ieder geval niet gelukt."





Valwind

De hoppeboer hoopt dat hij het nooit meer hoeft mee te maken. "Once in a lifetime wellicht? Het was in een ver verleden al eens gebeurd, maar dan op een veel kleinere schaal. Ik weet ook niet hoe het mogelijk was dat enkel mijn plantage getroffen werd. Het moet een valwind of zo zijn geweest zekers?"





Het hopbedrijf van Joris Cambie is het enige biologisch hopbedrijf van het land. De bijhorende brouwerij De Plukker werd in 2011 opgericht en bevindt zich in een loods die vroeger werd gebruikt om in te drogen. Bierliefhebbers vinden er onder meer de bieren Keikoppenbier, Rookop en Tripel Plukker. Daarnaast brouwen de biermakers ook seizoenbieren. Alle bieren worden gemaakt met eigen hop en dragen een bio-certificaat. Meer info via www.plukker.be.