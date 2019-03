Honderdtal mensen geëvacueerd na brandje in toilet van kunstacademie VHS/LBR

12 maart 2019

21u36 0 Poperinge Een onschuldig brandje in een toilet van de kunstacademie, langs de Oostlaan in Poperinge, heeft dinsdagavond geleid tot de evacuatie van zo’n honderd mensen. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt tot een emmertje waarin al dan niet opzettelijk brand werd gesticht.

Leerlingen, leerkrachten, directeurs en secretariaatsmedewerkers van de Poperingse kunstacademie werden dinsdag in de vooravond opgeschrikt door het brandalarm. “Een kleine rookontwikkeling bleek de oorzaak”, zegt directeur Wim Chielens. “Er was een beperkt brandje in een plastic vuilnisemmertje in het toilet bij de liften, dichtbij de hoofdingang. Het duurde even voor we merkten waar de rook precies vandaan kwam. Intussen was er ook een brandgeur merkbaar op alle bovenliggende verdiepingen. Daarom namen we geen risico en beslisten we om iedereen te evacueren. Dat verliep vlot en volgens de procedures van ons noodplan. Toen we uiteindelijk ontdekten dat het probleem zich situeerde in het toilet, was de situatie direct onder controle. Ik heb het vuilnisemmertje buiten gegooid en dat was het. Er lagen enkele WC-rolletjes in die aan het smeulen waren, meer niet. De brandweer hoefde nauwelijks tussen te komen en de lessen konden snel weer hervat worden.”

Brief bezorgd aan de ouders van de leerlingen

Wim Chielens en zijn team vragen zich af of het om een onvoorzichtigheid gaat, van bijvoorbeeld een slecht gedoofde sigaret, of dat er meer aan de hand is. “Dat baart ons toch wel wat zorgen”, zegt Chielens. “Daarom hebben we een brief bezorgd aan de ouders van alle leerlingen, waarin we oproepen om hun kinderen aan te spreken over het voorval. We beschuldigen niemand maar dergelijke voorvalletjes kunnen zeer zware gevolgen hebben.”