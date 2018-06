Hond verjaagt inbrekers 12 juni 2018

02u44 0

Langs de Abeelseweg in Poperinge werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken in enkele voertuigen. In één geval zochten de daders duidelijk naar de afstandsbediening om er een garagepoort mee open te maken en zo een slag te kunnen slaan in het huis van de eigenaars van de wagen. Dat was echter buiten een hond gerekend. Die zorgde ervoor dat de daders halsoverkop zijn gevlucht. Er werd niks buitgemaakt. De politie raadt aan om geen waardevolle voorwerpen te laten liggen in de auto en om de afstandsbediening van de garagepoort in de woning zelf te bewaren. (VHS)