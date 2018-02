Hommelkaarters sluiten seizoen af 27 februari 2018

Op zaterdag 17 februari werd het kaartseizoen 2017-2018 van de Hommelkaarters afgesloten met de kampioenenviering in café 't Oud Vlaenderen. De eerste kaarting van het nieuwe seizoen 2018-2019 is op vrijdag 9 maart 2018 om 19.30 uur in 't Oud Vlaenderen. Nieuwe leden zijn welkom. Op de foto staan de aanwezige kaarters met als kampioen Robert Deberdt met 23 partijen, kampioene Christianne Dehondt met 18 partijen en de rode lantaarn Lena Elslander met 10 partiijen.





(LBR)