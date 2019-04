Hoe een tuin bijen- en natuurvriendelijk inrichten? LBR

09 april 2019

17u50 0 Poperinge Tuinhier Poperinge nodigt voorzitter van de Westerbie, Patrick Caesteker, uit om uit te leggen hoe je een tuin bijen- en natuurvriendelijke kan inrichten.

Op vrijdag 12 april geeft Patrick Caesteker, voorzitter van de Westerbie, een voordracht over hoe je een bijen- en natuurvriendelijke tuin moet inrichten. “Het aantal bijen, vlinders en vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van je tuin. Hoe aantrekkelijker de tuin, hoe meer leven dit zal aantrekken en hoe meer plezier men er aan zal beleven. Een kleurrijke en geurende tuin lokt bijen en vlinders die ons op hun beurt helpen bij de bestuiving. Planten met bessen trekken dan weer veel vogels aan”, zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. “Gaat het met de bijen, hommels en vlinders, die zoeken naar nectar en stuifmeel, slecht dan komen bloemen, groenten en fruit in de problemen. Groene vingers heb je er niet echt voor nodig. Met een paar kleine aanpassingen tover je tuin om tot een gevarieerde en natuurlijke oase.” Patrick Caesteker, voorzitter van de Westerbie, zal tips geven tijdens zijn voordracht.

De voordracht start om 19.45 uur in het Olvi, Boeschepstraat 14 in Poperinge. Leden en niet leden (3,00 euro) zijn welkom. Meer informatie via 0494/88.30.16 of eddy.lobeau@telenet.be.