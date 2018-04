Hinder door aanbrengen wegmarkeringen 13 april 2018

De wegenwerken in de Ieperstraat, Gasthuisstraat en Pottestraat zitten op schema. Vrijdag 13 april is de aannemer klaar met asfalteren. Vanaf zaterdagmiddag kan er opnieuw verkeer door de straten. Maandag, de eerste schooldag na de paasvakantie, is er ook normaal verkeer mogelijk. De wegmarkeringen zal de aannemer op dinsdag 17 april aanbrengen en hoogt hij ook de deksels op. Daarvoor worden de straten in de loop van de dag enige tijd afgesloten, wat plaatselijk voor hinder zal zorgen. (LBR)