Het Poperingse witte goud komt eraan LBR

21 januari 2019

16u26 0 Poperinge Van half februari tot eind maart kan je in Poperinge opnieuw proeven van hopscheuten. Bij 15 Poperingse chefs staat het witte goud op de menukaart en verschillende evenementen worden georganiseerd. Tot begin maart kan je ook een cadeaubon kopen rond het witte goud.

De maand van de hopscheuten, van half februari tot eind maart, trekt jaarlijks duizenden mensen uit het hele land naar Poperinge en omstreken om hopscheuten te proeven. “Het witte goud is in en rond Poperinge dan ook het summum van de gastronomie en kondigt de lente aan. Sinds december 2018 is er een cadeaubon te koop rond het witte goud. Onze pakjes lente hebben behoorlijk goed verkocht. Al moet dit wel nog wat tijd vinden om bij iedereen bekend te geraken”, vertelt Eva Bouve van Toerisme Poperinge. “Je bepaalt zelf de waarde van de bon. De ontvanger kan deelnemen aan een evenement of kan ermee terecht in een van de vijftien deelnemende restaurants. Je kan de bon ook gebruiken voor een logiesarrangement met hopscheuten. De cadeaubon is misschien wel het ideale valentijnsgeschenk?” De bon is verkrijgbaar bij Toerisme Poperinge en is te koop tot begin maart 2019.

Evenementen

Zoals elk jaar staan er twee evenementen op de agenda. “Er is nog plaats voor beide evenementen. Maar hoe eerder ingeschreven, hoe meer keuze qua data. Want bij de culinaire ateliers kunnen slechts 25 personen per keer deelnemen. Bij Taste of Hops kunnen 2 keer 120 mensen deelnemen”, legt Eva uit.

Nieuw tijdens de maand van de hopscheuten is Taste of Hops. Tijdens dit nieuwe evenement zullen drie Poperingse chefs in mobiele keukens een veelzijdig menu klaarmaken. Taste of Hops vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 maart. De culinaire ateliers laten de bezoekers kennismaken met het witte goud. Elke zaterdag in maart zijn er workshops ‘van op de boerderij tot op het bord’. Dit jaar kan je tijdens de maand van de hopscheuten bij 15 Poperingse chefs het witte goud terugvinden op het menu. Meer op www.hopscheuten.be.