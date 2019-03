Herbeluister de Poperingse gemeente- en OCMW-raad LBR

27 maart 2019

15u02 0 Poperinge Vanaf deze week kun je de Poperingse gemeente- en OCMW-raad herbeluisteren. Elke zitting wordt nu integraal opgenomen. Na verwerking van de opname kun je het verslag van de gemeente- en OCMW-raad op de gemeentelijke website beluisteren.

Tijdens de laatste gemeenteraad op, maandag 25 maart, vond voor de duur van de hele zitting een audio-opname plaats. De opname werd daarna bewerkt, zodat het resultaat bestaat uit een audioverslag, opgedeeld in agendapunten. Je kunt dus de hele zitting beluisteren, maar ook voor bepaalde punten kiezen. Dat audioverslag zal voortaan telkens op woensdag na de gemeente-en OCMW-raad online staan op www.poperinge.be, onder Over Poperinge > Bestuur en beleid > Gemeenteraad. In de toekomst zal de zitting ook uitgezonden worden zodat iedereen live kan volgen.