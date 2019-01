Help jij padden overzetten? LBR

03 januari 2019

17u26 0 Poperinge De vrijwilligers van de amfibiewerkgroep Natuurpunt Poperinge – Vleteren organiseren ook dit jaar hun paddenoverzet. Op woensdag 9 januari om 20 uur is er de startvergadering voor geïnteresseerden.

Dit jaar is het de 20ste editie van de paddenoverzet op de vaste locaties met de vrijwilligers van de amfibiewerkgroep Natuurpunt Poperinge – Vleteren. “De vergadering geeft de aanzet voor de jaarlijkse steun aan de verschillende amfibieën in ons werkgebied. Het lijkt nu misschien nog veraf, maar vanaf eind januari starten de eerste amfibieën aan hun jaarlijkse trek naar de paaiplaats. Deze poel is de plek waar de eitjes worden afgezet en bevrucht voor het verder behoud van de soort. Maar hiervoor moeten ze druk bereden wegen, bv. De Bankelindeweg, oversteken met veel slachtoffers als gevolg. Door het plaatsen van schermen, het verzamelen en overzetten van de padden, bruine kikkers, salamanders is dit een veilige en haalbare opzet voor die dieren”, klinkt het bij Natuurpunt Poperinge - Vleteren. “Dit vraagt wel wat werk. Er moet draad geplaatst worden, de dieren moeten overgezet worden, alles moet opnieuw afgebroken worden… Wie meer wenst te vernemen over onze werking en zich geroepen voelt om hierbij een handje te helpen is van harte welkom op deze startvergadering.” De vergadering vindt plaats op woensdag 9 januari om 20 uur in OC De Sceure in Oostvleteren. Meer informatie kan je verkrijgen bij Dirk Waeyaert via 057/40 02 56, dirkwaeyaert@skynet.be of www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be.