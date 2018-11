Heibel over bestemming oud voetbalveld: akker of woonzone? 30 november 2018

Gemeenteraadslid Danny Lefebvre (Open Vld) stelt zich vragen bij de verkoop van het oude voetbalveld van Reningelst. Hij wil niet dat de gronden als landbouwgrond verkocht worden, maar wel als bouwgrond.





De gemeente Reningelst kocht in 1973 de gronden in de Vlamertingseweg aan om er voetbalvelden aan te leggen. Nu de nieuwe sportzone in de Kriekstraat er is, worden de velden in de Vlamertingseweg niet meer gebruikt. De stad Poperinge wil ze nu van de hand doen. "De afspraak was eerder als bouwgrond", aldus oppositielid Lefebvre. "Nu is dat landbouwgrond geworden. Maar de bodemkwaliteit van het oude voetbalveld is van bedenkelijke aard. Het geheel is één verloederde boel", sprak Lefebvre. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) is het niet met hem eens en zegt dat een woonzone niet mogelijk is. "Dat zou een uitbreiding van de dorpskern betekenen, wat door hogere overheden geweigerd kan worden." (LBR)