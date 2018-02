Heel wat lokale horecazaken bekroond 16 februari 2018

Het was in 2017 een succesvol jaar voor de Poperingse horeca. Heel wat ondernemers werden bekroond. De Gault & Millau gaf restaurant Pegasus in Poperinge (15/20), restaurant 't Hommelhof in Watou (14/20) en restaurant Terminus in Watou (12/20). Restaurant Terminus kreeg ook de vermelding voor wijnkaart van het jaar. Hotel Recour in Poperinge, B&B De Rentmeesterhoeve in Reningelst en Manoir Ogygia in Poperinge kregen een positieve vermelding van TripAdvisor. In de categorie kleine hotels behoren Manoir Ogygia en Hotel Recour tot de top 25 van België. B&B De Rentmeesterhoeve is bij de beste 25 B&B's van België. 't Blauwers Huys, Manoir Ogygia, Amfora, Pegasus, Terminus en 't Hommelhof kregen een vermelding bij Michelin. Kathleen Vanderbeke, kok van Terminus, werd beste vrouwelijke chef van het land.





(LBR)