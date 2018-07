Hartinfarct velt 48-jarige bakker Bernard Slembrouck 13 juli 2018

Bakker Bernard Slembrouck is woensdagavond onverwacht overleden. De echtgenoot van Miranda Lamerant was amper 48. Het koppel runde in de Zevekotestraat in Reningelst, in het centrum van de Poperingse deelgemeente, een drukbezochte bakkerij. Omdat zijn arm helemaal gezwollen was, werd eerst gedacht dat Bernard een allergische reactie had opgelopen na een wespensteek. Maar in het ziekenhuis kreeg de familie van de dokters te horen dat het een hartinfarct was dat hem het leven had gekost. De bakker uit Reningelst was een bijzonder gekend figuur, niet alleen omwille van zijn beroep, maar ook omwille van zijn passie voor muziek. Hij stond graag op het podium. Bernard speelde enkele jaren in de coverband Retro Fun, waar hij de zang voor zijn rekening nam. "Maar omdat we niet honderd procent meer achter het repertoire stonden, zijn Bernard en ik uit de band gestapt", zegt Gilbert Devos uit Poperinge. "Ons plan was om zelf een nieuwe covergroep uit de grond te stampen. De repetities lagen nu een beetje stil omdat we een nieuwe keyboardspeler de gelegenheid wilden geven om zich individueel wat in te werken in het repertoire. Normaal gezien zouden we binnenkort weer van start gaan." (VHS/EFW)