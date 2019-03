Harmonieorkest De Volksvreugd, dansgroep Pro Danza en zanger Tim Saey samen op het podium tijdens ‘The Greatest Show’ LBR

08 maart 2019

17u09 0 Poperinge Het harmonieorkest De Volksvreugd, verschillende dansgroepen van Pro Danza, zangtalent Tim Saey, het trommelkorps en het Provens Jeugdorkest verschijnen samen op het podium tijdens ‘The Greatest Show’ op zaterdag 13 april.

The Greatest Show bundelt live-muziek, dans en zang. Op een panoramisch podium verschijnen het harmonieorkest De Volksvreugd, verschillende dansgroepen van Pro Danza, zangtalent Tim Saey, het trommelkorps en het Provens Jeugdorkest. “In verschillende combinaties brengen ze een wervelende show die allerlei genres samenbrengt. Dirigent Lorenzo Tuytens legt zijn groep muzikanten herkenbare muziek voor. Hij koos onder andere voor de ‘Sabeldans’, ‘Circus Renz’, ‘76 Trombones’ en ‘Funk Attaque’. Bij stukken als ‘Sing, sing, sing’, ‘Human’ en ‘French Can Can’ nemen de sierlijk getrainde dansgroepen van Pro Danza mee het podium in. Deze dansformaties behoren tot de Vlaamse top en behaalden al verschillende prijzen. ‘Rood’ van Marco Borsato wordt op meesterlijke wijze gezongen door Tim Saey, bekend van musicals als ‘40-45’, ‘Mozart!’ en ‘Beauty and the Beast’”, vertelt Stef Denecker van K.H. De Volksvreugd Proven.

Ook het Provens Jeugdorkest betreedt het podium onder leiding van Marieke Rabaey. “Deze jonge muzikanten trokken ook dit jaar op kamp om zich naast de wekelijkse repetities grondig op dit concert voor te bereiden. Muzikaal, dans- en zangtalent neemt je als toeschouwer mee in een spetterende show waarin alle onderdelen even verzorgd zijn. De aangepaste licht- en geluidseffecten dompelen je onder in een onvergetelijk spektakel. Na de podiumacts zorgt een liveband voor een gezellige afterparty.”

‘The Greatest Show’ vindt plaats in de zaal van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut, ingang Boeschepestraat in Poperinge. De deuren gaan open op zaterdag 13 april om 18.30 uur en de eerste noten klinken om 19 uur. Kaarten in voorverkoop kosten twaalf euro, kinderen betalen zes euro, en zijn te koop bij alle leden van De Volksvreugd of via tickets@volksvreugd.be.