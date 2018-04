Handelaars Grote Markt slaan handen in elkaar voor opendeur 25 april 2018

02u31 0 Poperinge De handelaars van de Grote Markt van Poperinge slaan de handen in elkaar. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 mei organiseren de zes handelaars een eerste gezamenlijke opendeur onder de noemer 'OpenMarkt'.

De Grote Markt van Poperinge kreeg er onlangs heel wat nieuwe winkels bij: IJssalon L'Heritage, Schoenenspeciaalzaak Postillion en Optiek Dejonghe. "Samen met Spar De Rynck, Hotel-Restaurant De La Paix en Top Thuiszorg vormen we een ijzersterke winkelhoek. We zijn een jonge en dynamische groep en we zijn er om elkaar te helpen", klinkt het bij Bart Mostaert van IJssalon L'Heritage. "Het idee speelde al langer om samen iets op poten te zetten. We slaan met zes handelaars de handen in elkaar en openen samen onze deuren op 4, 5 en 6 mei. Samen kunnen we sterker naar buiten komen en voor onze bezoekers is het ook aangenamer dat ze alle winkels in één keer kunnen bezoeken. Andere handelaars zijn zeker nog welkom om mee te doen. Het is de bedoeling dat 'Openmarkt' een terugkerend evenement zal zijn." Gedurende drie opendeurdagen zijn er tal van acties en belevenissen. "Iedereen is welkom om een kijkje te nemen. Bovendien is er ook een prijzenpot ter waarde van 250 euro. Het loont dus de moeite om tijdens het eerste weekend van mei naar de Grote Markt van Poperinge af te zakken. Er zal vanalles te doen zijn. Tijdens deze driedaagse kunnen bezoekers onze winkels en producten leren kennen, nieuwigheden testen of informatie inwinnen." Meer informatie vind je nu ook al via www.openmarkt.be. (LBR)