Haan staat terug op hoogste punt Gasthuiskapel 31 mei 2018

Poperinge De restauratie van de Gasthuiskapel is al zes maanden aan de gang. De klok luidt weer en de haan staat opnieuw bovenop de dakruiter.

Een half jaar is de restauratie van de Gasthuiskapel in Poperinge aan de gang en ondertussen is er al heel wat veranderd. "De gevels van de kapel werden aangepakt. Het slechte voegwerk werd uitgeslepen en het gevelmetselwerk werd hersteld. De dakwerken zijn in volle uitvoering. Ook de glas-in-loodpanelen werden gerestaureerd", vertelt Bart Pattyn, projectingenieur bij Artes.





Het is de bedoeling dat de geplande restauratiewerken, in combinatie met de diverse nieuwbouwprojecten in de Gasthuisstraat, de straat en zijn omgeving opwaarderen. De restauratie gebeurt in twee fasen. "Er is enerzijds de Gasthuiskapel en anderzijds het deel van het Rode Kruis. Zij zijn gehuisvest in de Gasthuiskapel. De binnenwerken gebeuren in een latere fase. Het doel is om de restauratie van de volledige site af te hebben tegen 1 januari 2019." De klok op de Gasthuiskapel werd voor het eerst, na heel wat jaren, weer geluid. En de met bladgoud vergulde haan werd terug bovenop de dakruiter geplaatst. "Het hoogste punt van dit gebouw werd bereikt en zoals de traditie het wil, gaat dit gepaard met een viering. Een eeuwenoud gebruik om de hoop uit te drukken dat het gebouw lang haar pracht en sterkte mag behouden." De haanzetting gebeurde op de werf Gasthuiskapel door OCMW-voorzitster Isabel Lebbe. (LBR)