Grote zwerfvuilactie in de Westhoek: “Ongelofelijk wat mensen allemaal op straat gooien” LBR

23 maart 2019

18u52 0 Poperinge De grote zwerfvuilactie van IVVO heeft zijn vruchten afgeworpen. Heel wat straten in Poperinge, Vleteren, Ieper en omstreken zien er opnieuw proper uit.

De grote zwerfvuilactie in Poperinge bracht 26 verenigingen op de been om de straten opnieuw proper te maken. Gezinsbond Poperinge, KSA Watou, Tuinhier Poperinge, bewonersplatform Sint-Jan-ter-Biezen, Chiro Haro, FLAC Hoppeland en Speelpleinwerking Eleba zijn enkele verenigingen die zich engageerden om de Poperingse straten onder handen te nemen. Verenigingen konden 200 ontvangen als ze met minimum 10 personen ingeschreven waren en een traject van 8 kilometer lang zwerfvuil arm maakten.

Langs de Bankelindeweg in Krombeke ruimden de Krombeekse Pedaaltrappers het zwerfvuil op. “Het is ongelofelijk wat mensen op straat gooien. Autobanden, fietszadels, isolatie.. Het is niet te geloven wat je tegenkomt. We vinden opvallend veel blikjes terug”, zegt Ivan Vandecastele van de Krombeekse Pedaaltrappers. Samen met Ciska Monkerhey, Nico Vandecasteele en de 9-jarige Noor nam Ivan deel aan de zwerfvuilactie. “Het is dit jaar Noor haar derde zwerfvuilactie. Het is al een zestal jaar dat we van de partij zijn. Het is een fantastisch initiatief, maar met nog meer verenigingen kan er nog meer opgeruimd worden.”

In Reningelst ging de carnavalsvereniging Orde van de Wietewoai’s op pad. “Voor de tweede keer zijn we van de partij en we zien dat het jammer genoeg nodig is. Al denken we wel dat er minder afval ligt dan vorig jaar”, zeggen de leden. Langs de Lindestraat in Vleteren waren Sofie De Houcke en Steven Vanbelle uit Ardooie druk in de weer. “Ik ben opgegroeid in Vleteren”, verduidelijkt Sofie. “Mijn vader zit in de vereniging ‘Buren van onder de kerktoren’. Deze actie brengt wat geld in het laatje. De groep zocht nog vrijwilligers en hiervoor zakken we graag af naar Vleteren. Mijn vader en mijn zoon voorzien de deelnemers van koffie en koekjes. Het is leuk om nog eens terug te keren. Het is eigenlijk een leuke gezinsactiviteit. Zelf ben ik ook wel gevoelig aan zwerfvuil. Afval mag je niet op straat gooien, zo simpel is het. Het is een goed initiatief. Het zorgt dat de straten weer proper zijn”, zegt Sofie.

Ook in Ieper gingen heel wat vrijwilligers op pad om mee te helpen aan de zwerfvuilactie. De talrijke gevulde vuilniszakken naast de wegen spraken boekdelen. De zwerfvuilactie was weer nodig, maar de opruimacties van IVVO werpen hun vruchten af. In 2018 werd minder zwerfvuil opgeruimd dan tijdens voorgaande acties. “Opnieuw hebben heel wat verenigingen zich ingezet Poperinge weer proper te maken. Er zijn sport-, jeugd-, milieu- en carnavalsverenigingen, maar ook bewonersplatforms en nog heel wat andere soorten verenigingen die zich inzetten. Een aantal verenigingen heb ik moeten teleurstellen, want alle plaatsen werden heel snel ingevuld. Het is duidelijk dat de acties ook dit jaar nodig waren. Het is de eerste keer dat er zoveel pmd werd ingezameld. In 2012 werd er gestart en toen was er totale hoeveelheid van 925 kg afval. In 2017 was er 2400 kg afval. Vorig jaar was er 1920 kg afval waaronder 25% pmd. Hoeveel we dit jaar in Poperinge en de andere aangesloten gemeenten hebben ingezameld, weten we pas binnen enkele dagen”, zegt Tine Ryon van Milieudienst Poperinge.