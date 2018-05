Grote boekenverkoop tijdens Dag van het Park 24 mei 2018

De Poperingse bibliotheek De Letterbeek pakt op de Dag van het Park uit met een grootschalige boekenverkoop. Meer dan 5.000 boeken zullen op zondag 27 mei van 14 uur tot 18 uur op een nieuwe eigenaar liggen te wachten. Heel uiteenlopende genres zullen worden aangeboden: fictie, non-fictie, jeugdboeken, strips... Voor 1 boek betaal je slechts 1 euro, voor 6 stuks 5 euro. De verkoop zal in het Burggraaf Frimoutpark in Poperinge gebeuren. Bij regenweer gaat de boekenverkoop door in de bibliotheek zelf. Verder organiseert de bib in het park een mobiele voorleesbib met ezeltjes. Ook kunstenares Astrid Verplancke is van de partij en nodigt kinderen uit om creatief bezig te zijn met tekenen en boeken. Het volledige programma van Dag van het Park vind je op www.uitinvlaanderen.be. (LBR)