Groen wil twee zetels in gemeenteraad 06 september 2018

02u33 0 Poperinge Groen Poperinge heeft zijn volledige lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Lijsttrekker is huidig provincieraadslid Alex Colpaert.

"Het is een evenwichtige lijst geworden met mensen uit alle lagen van de maatschappij. Er is vertegenwoordiging uit elke deelgemeente van Poperinge", zegt lijsttrekker Alex Colpaert (68). "Er zitten mensen in met ervaring, maar ook 10 nieuwe gezichten. Het zijn 13 mannen en 12 vrouwen, die allemaal nu of in de toekomst hun steentje bijdragen om mensen gelukkig te maken. Het zijn mensen waarmee wij hebben samengezeten om van gedachten te wisselen over hoe het in Poperinge menselijker, eerlijker en gezonder kan."





Van 18 tot 72 jaar

Op plaats twee staat huidig gemeenteraadslid Stephanie De Maesschalck (44). Student Hannes Hebben uit Poperinge is met zijn 18 jaar de jongste op de lijst en staat op plaats 8. Mariaan Mazereel staat als 72-jarige als oudste op de lijst en dat op de 23ste plaats. Hij woont is Reningelst en is nog steeds actief in de onderwijswereld.





De ambitie van Groen Poperinge is groot. "Wij hadden in 2006 geen vertegenwoordiging meer in de gemeenteraad en in 2012 werd Stéphanie als enige Groene verkozen. In 2018 willen wij 2 Groenen in de gemeenteraad. Zo zal onze stem nog beter gehoord worden. Wij willen voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen een stad waar zij gelukkig zijn en waar zij op hun beurt anderen gelukkig zullen maken."





(LBR)