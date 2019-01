Groen Poperinge pleit voor autoluwe zondag LBR

29 januari 2019

18u10 0 Poperinge Het nieuwe gemeenteraadslid Alex Colpaert (Groen) pleit voor een autoloze zondag in Poperinge.

“Ik stel voor om op 22 september, de dag waarop de gemeenten gezamenlijk een autoloze zondag kunnen organiseren, ook Poperinge autoluw te maken”, zegt Colpaert. “Meestal vinden er die dag allerlei evenementen plaats in het centrum van Poperinge. Er zijn de driejaarlijkse Bier-en Hoppefeesten, die in 2020 weer zullen plaatsvinden, en de jaren ertussen wordt meestal een streekproductenmarkt georganiseerd. Daarom vraag ik om de test te doen door bezoekers die toch met de auto komen op randparkings te laten parkeren en ze vandaar met pendelbusjes naar het centrum te brengen of fietsen te huur aan te bieden. Als blijkt dat dit niet aanslaat, zal ik de eerste zijn om toe te geven dat dit niets voor Poperinge is.”

“Op 22 september vindt inderdaad ‘Lekker Westhoeks’ plaats. We moeten met de verenigingen zeker eens kijken wat mogelijk is”, reageert de nieuwe schepen voor Mobiliteit Marjan Chapelle (Samen).