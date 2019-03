Groen geeft applaus aan passerende fietsers LBR

21 maart 2019

14u55 0 Poperinge De Nationale Applausdag voor Fietsers, op donderdag 21 maart, is Groen Poperinge niet ontgaan. Een kleine delegatie stond fietsers op te wachten op het Burgemeester Bertenplein om hen te trakteren op een daverend applaus.

De Nationale Applausdag voor Fietsers is een initiatief van de Fietsersbond. De lokale afdeling van Groen stond op het Burgemeester Bertenplein om de fietsers te feliciteren. “Wij vinden het een heel goed idee van de fietsersbond om een applausdag voor de fietsers te organiseren. Overal in Vlaanderen werd vanmorgen tussen 7.30 uur en 8.30 uur door groepjes mensen geapplaudisseerd voor de mensen die kiezen voor de fiets in plaats van de auto”, zegt voorzitter Alex Colpaert (Groen). “In Poperinge waren wij met 8 Groenen om aan het vredegerecht op het Burgemeester Bertenplein de fietsers aan te moedigen. De meeste fietsers waren best wel blij verrast door het applaus. Velen beantwoorden dit met een opgeheven duim en een brede glimlach. De fietsersbond organiseerde dit al voor de 6de keer en voor ons mag dat gerust nog vele jaren doorgaan. Vele mensen zijn ervan overtuigd geraakt dat er maatregelen moeten komen om de klimaatopwarming te stoppen. Velen denken daarbij onmiddellijk dat dit de taak is van de politiek. Dat is zeker ook zo, maar iedereen kan ook zelf zijn steentje bijdragen. Zich met de fiets verplaatsen in plaats van met de auto is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de leefbaarheid van de stad en voor de eigen gezondheid.”

Daarnaast vindt Groen dat de stad ook nog initiatieven moet nemen. “Meedoen met de nationale autoloze zondag in september bijvoorbeeld. Ik ben dan ook benieuwd welke maatregelen er deze legislatuur zullen genomen worden om het fietsbeleid in de stad aantrekkelijk en veilig te maken.”