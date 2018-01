Gratis opleiding reanimeren 23 januari 2018

02u30 0

In samenwerking met Rode Kruis Poperinge organiseert de stad gratis opleidingen om te leren reanimeren en defibrilleren met een AED-toestel, een automatische externe defibrillator. De opleidingen vinden plaats in de brandweerkazerne. Een sessie duurt ongeveer 3 uur. Voor inschrijvingen en meer info: aed@poperinge.be of aan het onthaal van het stadhuis. (LBR)