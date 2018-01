Gratis juridisch advies voor alle inwoners 19 januari 2018

02u47 0

Poperingenaars kunnen voortaan gratis juridisch advies krijgen via de dienst rechtshulp van de stad. Dit kan elke eerste woensdag van de maand van 14 uur tot 15.30 uur in het Sociaal Huis, spreekruimte gelijkvloers. De bedoeling is dat je een eerste idee krijgt van je rechten en plichten bij echtscheiding, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, loonbeslag... Een jurist verwijst je, indien nodig, door naar een advocaat, notaris of vakbond. (LBR)